В Воронеже таксиста оштрафовали за парковку на тротуаре после публикации в соцсети
В Воронеже полицейские нашли таксиста, который припарковал машину на тротуаре. Фотографию хамского нарушения горожане опубликовали в соцсети. Именно по ней смогли определить хозяина машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 5 октября.
Инцидент произошел 2 октября около восьми часов вечера. 35-летний местный житель на автомобиле «Опель Астра» припарковался на тратуаре возле дома №74 по улице Донской.
Водителя привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств» и назначили штраф - тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU