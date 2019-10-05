2019-10-05T13:40:19+03:00
Общество

В Воронеже таксиста оштрафовали за парковку на тротуаре после публикации в соцсети

Мужчина заплатит 1000 рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже полицейские нашли таксиста, который припарковал машину на тротуаре. Фотографию хамского нарушения горожане опубликовали в соцсети. Именно по ней смогли определить хозяина машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 5 октября.

Инцидент произошел 2 октября около восьми часов вечера. 35-летний местный житель на автомобиле «Опель Астра» припарковался на тратуаре возле дома №74 по улице Донской.

Водителя привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств» и назначили штраф - тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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