В Воронеже таксиста оштрафовали за парковку на тротуаре после публикации в соцсети

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-05T13:40:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже полицейские нашли таксиста, который припарковал машину на тротуаре. Фотографию хамского нарушения горожане опубликовали в соцсети. Именно по ней смогли определить хозяина машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 5 октября.

Инцидент произошел 2 октября около восьми часов вечера. 35-летний местный житель на автомобиле «Опель Астра» припарковался на тратуаре возле дома №74 по улице Донской.

Водителя привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств» и назначили штраф - тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU