2019-10-05T12:08:14+03:00
Общество

Глава Воронежа В.Ю.Кстенин поздравил воронежцев с Днем учителя

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Уважаемые учителя, работники сферы образования и ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Для каждого из нас педагог– мудрый наставник, проводник в мир знаний, старший товарищ. Мы помним и ценим вашу доброту, любовь и внимание. Каждый ваш урок играет значимую роль в судьбах учеников, ведь вы не только чутко и заботливо передаёте накопленный человечеством опыт и бесценные знания, но и учите верить в себя, добиваться поставленных целей, быть настоящим Человеком и гражданином.

Ваша высокая миссия – это еще и неоценимый вклад в будущее Воронежа, в развитие нашего города, региона и страны. Юные воронежцы показывают высокие результаты на единых государственных экзаменах, побеждают в конкурсах и олимпиадах, поступают в ведущие вузы страны, успешно реализуют свой потенциал в конкретных делах – всё это ваша заслуга, результат вашего каждодневного труда.

Задача органов муниципальной власти –обеспечитьдетей местами в общеобразовательных учреждениях и улучшить условия труда педагогов. А для этого мы реализовали беспрецедентную программу строительства социальных объектов в этом году. Четыре новые школы, две пристройки к действующим учреждениям распахнули свои двери для учеников в День знаний.

Вы вкладываете много сил и времени в своих воспитанников, и я уверен, что они будут радовать вас своими успехами и достижениями. Желаю творческого вдохновения, жизненной энергии и искренней любви ваших учеников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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