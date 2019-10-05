2019-10-05T10:53:36+03:00
Телевизор

Воронежская красавица поборется за сердце Тимура Батрутдинова в новом шоу

23-летняя Анастасия Романова считает себя потомком царской династии
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот тизера шоу.Фото: скриншот тизера шоу.
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Стали известны имена участников нового проекта на российском федеральном телеканале ТНТ, который называется «План Б». В нем телеведущая Ольга Бузова и резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов будут искать свою любовь. Одной из претенденток на сердце известного комика стала 23-летняя красавица из Воронежа - Анастасия Романова. Девушка окончила педуниверситет и сейчас преподает музыку. Жительница столицы Черноземья считает себя потомком царской династии.

Анастасия профессионально занимается спортом. Она получила КМС по легкой атлетике. Также девушка посещает флай-йогу, бассейн, тренажерный зал, изучает позитивную психологию. Главными качествами идеального мужчины считает ответственность за свои поступки и слова, искренность и честность

В Тимуре участница выделяет умение искрометно шутить, ведь это отличный способ завоевать чью угодно симпатию, разрядить тяжелую обстановку, поддержать любую беседу. По мнению Анастасии, умеющие шутить и способные к самоиронии люди всегда ценятся и желанны в любой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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