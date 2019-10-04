В Воронеже вице-чемпион России проведет мастер-класс по футбольному фристайлу

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-04T19:48:00+03:00

Посмотреть на выступление настоящего кудесника мяча можно будет перед матчем «Факела»

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Воронежский «Факел» продолжает удивлять новым подходом к взаимодействию с болельщиками. Так, перед началом матча 16-го тура ФНЛ с «Томью», который состоится 5 октября в 17:00 на Центральном стадионе профсоюзов, воронежцев ждет насыщенная развлекательная программа.

С 16:00 на Центральной трибуне стадиона художники будут готовы нанести аквагрим в клубных цветах «Факела» всем желающим. Или же вы сами или ваши дети сможете нарисовать плакат в поддержку нашего любимого клуба.

А главным событием вечера станет мастер-класс по футбольному фристайлу. Перед болельщиками выступит Михаил Шипулин, вице-чемпион России по футбольному фристайлу и участник церемонии открытия Чемпионата Мира по футболу в Лужниках. Шоу предполагает интерактив, так что воронежцы также получат шанс проявить себя.

В день матча уже по традиции болельщики смогут сфотографироваться с талисманом команды, приобрести атрибутику «Факела» и подкрепиться в зоне питания. В перерывах пройдут выступления группы поддержки и розыгрыш футболок.

ИСТОЧНИК KP.RU