2019-10-04T19:31:54+03:00
Общество

В Воронеже мужчину объявили в розыск, а он уснул от усталости на скамейке

Супруга «пропавшего» горожанина никак не могла найти его самостоятельно
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 октября примерно в 2:30 на дежурный телефон поисково-спасательного отряда «Черноземье» позвонила жительница Воронежа по поводу пропажи ее мужа. Мужчина ранее не пропадал, да и алкоголем не злоупотреблял, поэтому женщина терялась в догадках, где же он может быть.

Было известно лишь то, что после рабочего дня мужчина задержался у товарища на рабочем месте. Он сделал звонок в 22:30, когда был в районе кинотеатра «Спартак» и сказал, что скоро будет дома. Однако этого не произошло.

Жена прождала час-второй и обратилась в полицию, а также самостоятельно осмотрела ближайшие окрестности. Не обнаружив супруга, она решила обратиться за помощью к поисковикам.

На поиск выехал один экипаж в составе четырех человек, которые предварительно собрали необходимую информацию.

- Во время осмотра парка в Кольцовском сквере и был обнаружен на скамейке спящим сидя наш «потеряшка». Когда ребята его разбудили, то он был обескуражен самим фактом того, что умудрился заснуть таким образом, а уж сама новость о том, что он объявлен в розыск в полиции, его просто повергла в шок. Наши волонтеры с радостью мужчине предложили довезти его до дома. Несмотря на его смущенные попытки отказаться от такой любезности, он был доставлен домой к своей семье, - сообщили в отряде «Черноземье».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже вице-чемпион России проведет мастер-класс по футбольному фристайлу
В Воронежской области врачи не заметили перелом свода черепа у 6-летней девочки
В Воронежской области мужчина устроил поджог из-за того, что его не пустили на свадьбу
В Воронеже под окнами многоэтажки обнаружили труп женщины
Появилось видео аварии под Воронежем, где сбили насмерть женщину
В Альфа-Банке клиенты могут оформить накопительный «Альфа-Счет» с высокой ставкой
Застройщики в Воронежской области не следили за безопасностью на рабочих местах
В ГИБДД подвели итоги сплошных проверок воронежских водителей
Своим «тревожным опытом» с воронежцами поделится Kira Lao
Житель Воронежа попытался восстановить Советский Союз в отдельно взятой квартире
В Воронеже инспектор следственного изолятора за взятку пронес телефон для заключенного
Под Воронежем иномарка сбила насмерть женщину на «зебре»
На «Джазовую провинцию» в Воронеж приедут из США Ив Корнелиус и Sweet Megg & The Wayfarers
Воронежский инспектор ГИБДД отказался от взятки в 20 тысяч рублей
Воронежцам нужно получать 160 тысяч рублей в месяц для счастья
Посетителю воронежского кафе разбили голову бутылкой
В Воронеже пятерых похитителей людей отправили в колонию строгого режима
Спецслужбы предотвратили теракт в Воронеже
В Воронеже на два месяца перекроют мост на улице Менделеева
Дезодорант с тайником пытались передать воронежскому заключенному
Трое рэкетиров требовали у воронежского бизнесмена два миллиона рублей
В Воронеже бывший полицейский начальник за взятку в 30 тысяч сядет на 1,5 года
Под Воронежем пропал мужчина с татуировками на пальцах рук
Отопительный сезон-2019 в Воронеже: стало известно, когда дадут тепло в дома
Вера в призрачную компенсацию лишила мужчину из Воронежской области 70 тысяч рублей
Начальник угрозыска Воронежской области рассказал, что думает о сериалах «про ментов»
Тренерский штаб воронежского «Бурана» отправили в отставку