В Воронеже мужчину объявили в розыск, а он уснул от усталости на скамейке

СЕГОДНЯ 19:31 2019-10-04T19:31:54+03:00

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4 октября примерно в 2:30 на дежурный телефон поисково-спасательного отряда «Черноземье» позвонила жительница Воронежа по поводу пропажи ее мужа. Мужчина ранее не пропадал, да и алкоголем не злоупотреблял, поэтому женщина терялась в догадках, где же он может быть.

Было известно лишь то, что после рабочего дня мужчина задержался у товарища на рабочем месте. Он сделал звонок в 22:30, когда был в районе кинотеатра «Спартак» и сказал, что скоро будет дома. Однако этого не произошло.

Жена прождала час-второй и обратилась в полицию, а также самостоятельно осмотрела ближайшие окрестности. Не обнаружив супруга, она решила обратиться за помощью к поисковикам.

На поиск выехал один экипаж в составе четырех человек, которые предварительно собрали необходимую информацию.

- Во время осмотра парка в Кольцовском сквере и был обнаружен на скамейке спящим сидя наш «потеряшка». Когда ребята его разбудили, то он был обескуражен самим фактом того, что умудрился заснуть таким образом, а уж сама новость о том, что он объявлен в розыск в полиции, его просто повергла в шок. Наши волонтеры с радостью мужчине предложили довезти его до дома. Несмотря на его смущенные попытки отказаться от такой любезности, он был доставлен домой к своей семье, - сообщили в отряде «Черноземье».

ИСТОЧНИК KP.RU