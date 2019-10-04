2019-10-04T16:44:17+03:00
Происшествия

Появилось видео аварии под Воронежем, где сбили насмерть женщину

Оказалось, что жертва ДТП ехала на велосипеде
Артем ИЛЬИН
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Недалеко от сбитой насмерть женщины лежал велосипед.Недалеко от сбитой насмерть женщины лежал велосипед.Фото: кадр с видео
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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» появилось видео последствий аварии в Семилукском районе, случившейся в пятницу, 4 октября. Напомним, 70-летний водитель «Рено-Логан» не успел затормозить перед «зеброй» без светофора и сбил насмерть 44-летнюю женщину, жительницу Новоусманского района.

На видео попало прикрытое тело женщины и валявшийся в нескольких метрах от нее велосипед. По всей видимости, в момент ДТП она либо шла, либо ехала на нем по «зебре». В одном из комментариев предложили в этом месте установить светофор. Он бы явно не помешал, но с другой стороны, от неадекватных людей за рулем ничего не спасает. Кроме внимательности пешеходов и велосипедистов. Если вы идете (даже по «зебре») или едете по дороге, не забывайте смотреть по сторонам.

Сбили женщину насмерть. Пешеходный переход.Автомобильное сообщество г.Воронежа. Вконтакте https://vk.com/vrndtp Инстаграм https://www.instagram.com/vrndtp/ ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU

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