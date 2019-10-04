2019-10-04T16:40:52+03:00
Общество

В Альфа-Банке клиенты могут оформить накопительный «Альфа-Счет» с высокой ставкой

С первого октября по тридцать первое декабря этого года клиенты Альфа-Банка смогут открыть накопительный «Альфа-Счет» в рублях по увеличенной ставке
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Таким образом, они будут получать шесть с половиной процентов с первого месяца размещения денег.

По счетам, оформленным за последний месяц текущего года, высокая ставка по процентам будет также действовать в течение двух первых календарных месяцев — до тридцать первого января следующего года включительно.

Ставка шесть с половиной процентов годовых начисляется на минимальный остаток в рублях за первые два календарных месяца хранения. Обязательным условием здесь является использование клиентом дебетовых карта Альфа-Банка и наличие ежемесячных расходов, составляющих не менее десяти тысяч рублей на разного рода покупки. Максимальный показатель для распространения ставки не должен превышать десяти миллионов рублей в рамках пакетов услуг «Премиум», «Максимум+», Private, а также одного миллиона рублей для иных клиентов компании.

«Альфа-Банк предложил уникальную возможность получить максимальную выгоду по сбережениям на фоне общей политики снижения ставок на финансовом рынке в России. Мы уверены, что наше предложение вызовет большой интерес у клиентов, которые хотят не просто надежно сохранять свои сбережения, но и получить высокую доходность», — заявил руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

Отмечается, что клиенты могут открыть и пополнить такой счет сразу несколькими способами: в интернет-банке «Альфа-Клик», с помощью мобильного приложения «Альфа-Мобайл», а также в отделении банка или посредством контакт-центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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