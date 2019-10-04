Застройщики в Воронежской области не следили за безопасностью на рабочих местах
Застройщики в Бобровском районе грубо нарушили требования безопасности на рабочих местах, противопожарные требования, а также требования санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 4 октября сообщили в прокуратуре Воронежской области.
Например, на строящихся объектах рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте, не ограждены защитными или страховочными ограждениями. У въездов на стройплощадки нет планов пожарной защиты. На территории строительных площадок пункты для мойки колес автотранспорта установлены не были.
По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении руководителей застройщиков ООО «АРТ-Строй» и ООО «РегионПроект» дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства).
ИСТОЧНИК KP.RU