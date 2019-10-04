Застройщики в Воронежской области не следили за безопасностью на рабочих местах

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-04T16:15:33+03:00

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Застройщики в Бобровском районе грубо нарушили требования безопасности на рабочих местах, противопожарные требования, а также требования санитарно-эпидемиологических норм. Об этом 4 октября сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Например, на строящихся объектах рабочие места и проходы к ним, расположенные на высоте, не ограждены защитными или страховочными ограждениями. У въездов на стройплощадки нет планов пожарной защиты. На территории строительных площадок пункты для мойки колес автотранспорта установлены не были.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении руководителей застройщиков ООО «АРТ-Строй» и ООО «РегионПроект» дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства).

ИСТОЧНИК KP.RU