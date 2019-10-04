В Воронеже инспектор следственного изолятора за взятку пронес телефон для заключенного

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-04T15:21:40+03:00

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29-летнего инспектора дежурной службы следственного изолятора №1 УФСИН России по Воронежской области 29-летнего обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2019 года к сотруднику обратился арестованный. Он попросил пронести на территорию следственного изолятора и передать ему мобильный телефон, зарядное устройство и восемь сим-карт. В качестве вознаграждения осужденный обещал 12,5 тысяч рублей.

Инспектор согласился встретиться с приятелем арестованного в парке «Южный». Там он получил «посылку», которую впоследствии передал заключенному. За услугу на банковскую карту сотрудника изолятора перевели оговоренную сумму. Однако вскоре эта сделка вскрылась.

Уголовное дело направлено в Левобережный районный суд. Инспектору грозит до 8 лет лишения свободы.

Какие только способы не придумывают знакомые заключенных, чтобы переправить в колонию запрещенные предметы. Некоторые, например, даже сделали дезодорант с тайником.

ИСТОЧНИК KP.RU