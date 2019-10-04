2019-10-04T15:11:51+03:00
Происшествия

Под Воронежем иномарка сбила насмерть женщину на «зебре»

ДТП случилось в Семилукском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские выясняют, почему пожилой водитель не успел затормозить перед "зеброй".Полицейские выясняют, почему пожилой водитель не успел затормозить перед "зеброй".Фото: Лена КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 4 октября, в 11.15 на 215 километре дороги «Каспий» в Семилукском районе 70-летний водитель «Рено-Логан», житель Хохольского района, ехавший в направлении Воронежа, сбил 44-летнюю женщину из Новоусманского района. Она переходила «зебру» (светофора в этом месте нет.)

- Женщина умерла на месте аварии. Наши сотрудники выясняю причины и обстоятельства ДТП, в частности, почему водитель не остановился перед «зеброй», на которой был пешеход, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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