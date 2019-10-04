2019-10-04T15:09:50+03:00
Звезды

На «Джазовую провинцию» в Воронеж приедут из США Ив Корнелиус и Sweet Megg & The Wayfarers

Стали известны даты и хэдлайнеры фестиваля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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С 26 октября по 8 ноября в столице Черноземья пройдет XXIV фестиваль «Джазовая провинция».

- «Джазовая провинция» из года в год стремится к продвижению качественной и актуальной джазовой музыки. Мы не стремимся просто пойти на поводу у вкусов публики, а открыть для слушателей новые имена, направления и течения современной импровизационной музыки – от классики до авангарда, от джазовых стандартов до творческих союзов на стыке жанров, от громких имен до независимых исполнителей, - отмечают организаторы.

В передвижном форуме импровизационной музыки примут участие музыканты из разных стран мира: изящные The Change (Великобритания-Чили-Индонезия-Россия), заводной Joerg Hegemann (Германия), ультрасовременный Paul van Kemenade (Нидерланды). Российскую джазовую сцену представят виолончелист-виртуоз Борис Андрианов с молодыми участниками авторского проекта «Поколение звезд» и идейный вдохновитель фестиваля «Джазовая провинция» Леонид Винцкевич вместе с сыном Николаем Винцкевичем и своим проектом New art .Кроме того, на фестивале традиционно выступят молодые воронежские исполнители – студенты джазового отделения Воронежского музыкального училища, а также учащиеся и выпускники Джазовой студии Игоря Файнбойма.

Ну а среди хэдлайнеров: секстет The Georgian Six (Грузия), умело сочетающий традиционные приемы грузинского трехголосия, джаз-фолк и классику, Ив Корнелиус (США) - наследница великих Эллы Фитцджеральд и Сары Вон, Большой джазовый оркестр Петра Востокова (Россия) - это лучшие музыканты московской джазовой сцены, Sweet Megg & The Wayfarers (США) - коллектив, органично сочетающий элементы новоорлеанского и гарлемского свингов, парижского кабаре и типичного «барного» блюза.

Также в программе фестиваля дополнительные бесплатные мероприятия: встречи с музыкантами, лекции, выставка, мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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