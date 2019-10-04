2019-10-04T14:47:21+03:00
Общество

Воронежцам нужно получать 160 тысяч рублей в месяц для счастья

И это еще не самые большие запросы в нашей стране
Олег ИВАНОВ
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Воронежцы будут счастливы при заработке в 160 тысяч рублей в месяц. Такую сумму горожане назвали сами специалистам сервиса Superjob. Интересно, что запросы наших земляков несколько снизили по сравнению с прошлым годом – тогда в среднем «счастливая» зарплата равнялась 163 тысячам.

К слову, 30 сентября в пресс-службе Воронежстата сообщили, что среднемесячная номинальная зарплата работников региональных предприятий и организаций составила 32 676 рублей. Правда, это данные лишь по июль 2019 года.

Впрочем, у воронежцев не самые большие запросы – москвичам, например, нужно более 210 тысяч рублей в месяц. А жителя Владивостока – 205 тысяч.

Жители нашего города по своим желаниям совпадают с неким среднестатистическим россиянином, которому нужно 161 000 рублей.

К слову, мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181 000 и 138 000 соответственно.

Сравнительно скромное счастье у молодежи: респондентам до 24 лет достаточно 118 тысяч рублей в месяц. С годами людям хочется все большего.

- Запросы растут с увеличением уровня фактического дохода: россиянам с зарплатой до 30 тысяч рублей для счастья нужно 117 тысяч в месяц, а гражданам с доходом более 80 тысяч необходимо уже в среднем 238 тысяч, - отмечают исследователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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