Посетителю воронежского кафе разбили голову бутылкой

СЕГОДНЯ 14:46 2019-10-04T14:53:08+03:00

Мужчина попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой

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Мелкая заварушка в воронежском кафе закончилась уголовным делом. Историю рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

29 сентября примерно в 2 часа ночи в кафе на Ленинском проспекте выпивали двое - 34-летний и 42-летний мужчины. Неожиданно началась ссора. Старший схватил бутылку и ударил младшего по голове. Тот рухнул на пол. Поняв, что натворил, 42-летний скрылся.

34-летний попал в больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания свода черепа, ушиб головного мозга. Телесные повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Подозреваемого задержали, ему грозит до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU