СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-04T14:16:44+03:00

Как именно он мог выглядеть, пока не разглашается

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В 2019 году спецслужбы предотвратили теракт в Воронеже и еще трех крупных городах. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.

Как передает РИА "Новости", также удалось не допустить терактов в Туле, Владимире и Тамбове. Подробности не разглашаются. Зато сообщается, что в этом году в ЦФО задержали более 150 человек, причастных к террористической деятельности.

Николай Патрушев также отметил, что сотрудники некоторых социальных объектов Воронежской области и ряда других регионов плохо подготовлены к действиям при угрозе теракта.

ИСТОЧНИК KP.RU