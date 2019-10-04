Спецслужбы предотвратили теракт в Воронеже
В 2019 году спецслужбы предотвратили теракт в Воронеже и еще трех крупных городах. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе.
Как передает РИА "Новости", также удалось не допустить терактов в Туле, Владимире и Тамбове. Подробности не разглашаются. Зато сообщается, что в этом году в ЦФО задержали более 150 человек, причастных к террористической деятельности.
Николай Патрушев также отметил, что сотрудники некоторых социальных объектов Воронежской области и ряда других регионов плохо подготовлены к действиям при угрозе теракта.
ИСТОЧНИК KP.RU