В Воронеже на два месяца перекроют мост на улице Менделеева

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-04T14:05:02+03:00

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В течение восьми недель будет закрыто движение по мосту на улице Менделеева через реку Песчанка. Как объяснили в пресс-службе мэрии, связано это с проведением ремонтных работ непосредственно на самом мосту. Проезд перекроют с 10:00 7 октября до 23:59 29 ноября.

- Планируется провести большой объем работ, чтобы повысить безопасность и комфорт передвижения по искусственному сооружению: ремонт мостового полотна, пролетных строений, сопряжения и подходов, - комментируют в администрации области.

Для объезда закрытого участка организована временная схема движения: воронежским автомобилистам нужно, не доезжая до моста, повернуть налево с улицы Менделеева (в районе дома №2) и выехать на улицу Новосибирскую. По этому пути будет направлено и движение автобусных маршрутов № 26а, № 65а, № 87.

Также объехать ремонтируемый мост можно по улицам Ростовской, Цимлянской, Путилина, Саврасова.

ИСТОЧНИК KP.RU