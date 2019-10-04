В Воронежской области угонщики перекрасили чужой мотоцикл

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-04T11:00:32+03:00

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Полицейские Терновского района раскрыли кражу, совершенную полгода назад. Еще в мае к ним обратилась 39-летняя местная жительница. Она рассказала, что ночью из ее гаража пропали мотоцикл "Иж-Юпитер" и велосипед.

Следственно-оперативная группа осмотрела ворота гаража и сорванный замок. Завели уголовное дело по факту кражи со взломом. А у же потом нашлись и очевидцы преступления. Они указали на двух местных хулиганов в возрасте 15 лет и 21 года.

Когда парни попали в отдел полиции, то сразу во всем признались. Как оказалось, они перекрасили технику и припрятали ее.

ИСТОЧНИК KP.RU