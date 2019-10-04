В лобовом столкновении «Лады» и «Мерседеса» в Воронежской области погиб человек

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-04T10:43:10+03:00

По предварительным данным, водитель "десятки" выехал на встречную

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В Борисоглебском районе произошла смертельная автомобильная авария. ДТП произошло вчера, 3 октября, в 4.30 утра на 626 км дороги "Москва - Астрахань".

По предварительным данным полиции, 33-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречным грузовиком "Мерседес", за рулем которого был 38-летний мужчина. Водитель "десятки" погиб на месте.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Добавим, что в регионе за сутки зарегистрировано 147 ДТП, из них в Воронеже - 113, на федеральных трассах - 8, в районах - 26. Травмы на дорогах получили 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU