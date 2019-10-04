В лобовом столкновении «Лады» и «Мерседеса» в Воронежской области погиб человек
В Борисоглебском районе произошла смертельная автомобильная авария. ДТП произошло вчера, 3 октября, в 4.30 утра на 626 км дороги "Москва - Астрахань".
По предварительным данным полиции, 33-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение со встречным грузовиком "Мерседес", за рулем которого был 38-летний мужчина. Водитель "десятки" погиб на месте.
- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
Добавим, что в регионе за сутки зарегистрировано 147 ДТП, из них в Воронеже - 113, на федеральных трассах - 8, в районах - 26. Травмы на дорогах получили 11 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU