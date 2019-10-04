Театр равных покажет воронежцам премьеру по Зощенко

СЕГОДНЯ 01:59 2019-10-04T01:59:30+03:00

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14 октября Театр равных покажет премьеру - спектакль «Граждане или прелести культуры» поставил с инклюзивной труппой Александр Сидоренко. В основу спектакля легли семь рассказов Михаила Зощенко: «Собачий нюх», «Любовь», «В трамвае», «В пушкинские дни», «Фотокарточка», «Вынужденная посадка», «Браки заключаются на небесах».

-В процессе работы над спектаклем каждый из нас открыл для себя новый мир, имя которому - Михаил Зощенко! Теперь мы хотим познакомить с этим миром наших зрителей! Мы очень надеемся, что они, как и мы, улыбнутся жизни его героев доброй улыбкой, и посмотрят на них сочувственным взглядом. Михаил Зощенко очень точно и ярко прорисовывает характеры и поступки свои героев, но в его отношении к этим «маленьким людям» читается симпатия, а в некоторых случаях, и любовь! Это показалось нам очень важным. Надеемся, что в нашем спектакле, мы сумели сохранить авторский взгляд, и особый юмор великого рассказчика Михаила Михайловича Зощенко, - признался режиссер Александр Сидоренко.

Премьера пройдет 14 октября в 19.00. на «Большой» сцене ТЮЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU