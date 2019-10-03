В Воронеже по решению суда закрыли пищеблок школы

СЕГОДНЯ 20:15 2019-10-03T22:14:16+03:00

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В Железнодорожном районе закрыли пищеблок школы №36 на ул. Куйбышева. Сотрудники воронежского Роспотребнадзора нагрянули в учебное заведение и нашли там множество нарушений. В частности, в производственном цехе школьной столовой не обеспечивалась бесперебойная подача горячей воды, была также нарушена целостность покрытий пола, стен, потолка, что не позволяло качественно проводить влажную уборку в столовой с применением моющих и дезинфицирующих средств. Санитарные врачи составили протокол нарушений и передали его в суд.

Суд приостановил деятельность производственного цеха пищеблока школы № 36, на 14 дней, несмотря на то, что руководство школы успело устранить большинство нарушений до судебного заседания, сообщили в Железнодорожном районном отделе судебных приставов Воронежа. Детей пока будут кормить в столовой привозной едой, приготовленной на основании контракта со сторонней организацией-поставщиком.

Как пояснили в пресс-службе мэрии пищеблок действительно был временно закрыт, до 3 октября включительно. То есть уже завтра он будет работать на полную мощность.

- Все выявленные нарушения были оперативно устранили. Дети не оказались лишены питания на время приостановки функционирования пищеблока, так как в учебное заведение была организована доставка еды в изотермических контейнерах, - добавили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU