2019-10-03T17:17:11+03:00
Общество

Воронежцу вернули 40 тыс рублей неправильно начисленной платы за воду

Хозяин не подавал данные потребления и коммунальщики незаконно решили взять деньги по самому большому коэффициенту
Ярослав ИВАНОВ
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Собственнику нежилого помещения в доме на ул.Депутатской, 10 вернули 40 тыс рублей, излишне начисленных за пользование водой.

Хозяин заведения заподозрил неладное и обратился в государственную жилищную инспекцию Воронежской области с просьбой проверить законность начисленной платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Жилинспектор провел проверку и обнаружил нарушение со стороны коммунальщиков.

- Встроенное нежилое помещение, расположенное в многоэтажке, оборудовано индивидуальным прибором учета холодной воды. При этом собственник в период с августа 2018 года по январь 2019 года не передавал показания ИПУ. В итоге ООО «РВК-Воронеж», не получая более 6 месяцев подряд данные по потреблению воды, в платежке за февраль 2019 года произвел начисление платы за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению по расчету, сколько воды может пройти через трубу, - сообщили в ГЖИ Воронежской области. - Специалисты ООО «РВК-Воронеж» должны были прийти по адресу и проверить наличие счетчика и снять с него показания, если он есть. Но не сделали этого. И должны были начислять плату за данные коммунальные услуги не с применением выше названной методики, а исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления в течение трех месяцев, а далее, по истечении трех месяцев, - исходя из нормативов потребления. Таким образом, подтвердились факты неправомерного начисления собственнику нежилого помещения платы за коммунальные услуги. Госжилинспекция области выдала ООО «РВК-Воронеж» предписание об устранении нарушений.

В итоге ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет на сумму более 40 тысяч рублей для собственника помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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