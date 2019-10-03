В Воронеже рецидивист продал угнанную «пятнашку» за 15 тыс рублей
На днях 19-летний воронежец не обнаружил своего автомобиля: ВАЗ-21150 исчезла ночью улицы Веры Фигнер.
Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого, когда его задержали, 24-летний житель Семилукского района, ранее судимый за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, признался, проходил мимо машины в состоянии алкогольного опьянения и решил воспользоваться автомобилем для поездки домой. Мужчина опустил боковое стекло, проник в салон и, замкнув провода, завел двигатель. Покатавшись на машине около суток, продал ее за 15 тысяч рублей. А вырученные деньги успел потратить.
Ему теперь грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU