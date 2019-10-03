В Воронеже рецидивист продал угнанную «пятнашку» за 15 тыс рублей

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-03T16:06:40+03:00

Жителю Семилук теперь грозит до пяти лет заключения

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На днях 19-летний воронежец не обнаружил своего автомобиля: ВАЗ-21150 исчезла ночью улицы Веры Фигнер.

Сотрудники полиции быстро установили подозреваемого, когда его задержали, 24-летний житель Семилукского района, ранее судимый за грабеж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, признался, проходил мимо машины в состоянии алкогольного опьянения и решил воспользоваться автомобилем для поездки домой. Мужчина опустил боковое стекло, проник в салон и, замкнув провода, завел двигатель. Покатавшись на машине около суток, продал ее за 15 тысяч рублей. А вырученные деньги успел потратить.

Ему теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU