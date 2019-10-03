2019-10-03T14:38:47+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут водителя серо-зеленой «Лады Приоры», сбившего насмерть велосипедиста

Авария произошла неделю назад
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские полицейские просят помощи очевидцев в розыске автомобилиста, по вине которого погиб велосипедист. Авария случилась 25 сентября около 20.30 на ул. 206 Стрелковой дивизии, 2. Тогда насмерть сбили 51-летнего мужчину на велосипеде. Сотрудники ГИБДД установили марку и цвет скрывшегося автомобиля - это «Лада-Приора» серо-зеленого цвета. И теперь ведут поиск водителя.

Госавтоинспекция просит свидетелей ДТП, а также тех, кто видел автомобиль «Лада-Приора» серо-зеленого цвета с повреждениями правой передней части кузова позвонить в дежурную часть по телефонам 269-60-36, 269-60-79.

ИСТОЧНИК KP.RU

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