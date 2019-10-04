Начальник угрозыска Воронежской области рассказал, что думает о сериалах «про ментов»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-10-04T11:51:40+03:00

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На пресс-конференции, прошедшей 3 октября, мы попросили начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области Евгения Соломахина оценить сериалы о полицейских. Насколько правдиво они отражают работу оперативников?

- Мой любимый фильм - "Место встречи изменить нельзя", - начал Евгений Соломахин. - Уже когда я стал сотрудником уголовного розыска, проанализировал этот фильм с профессиональной точки зрения. Увидел все оперативно-розыскные мероприятия, которые имеются в нашей работе. Но они скрыты для глаз простого обывателя. А вот сейчас в сериалах показывают всё. Все наши методы работы, причем в деталях. Конечно, преступники прекрасно знают, что за ними кто-то подглядывает, следит, подслушивает. Но иной раз доходит до демонстрации того, что показывать нельзя. Кинематограф у нас на этом не останавливается: наверное, есть хорошие консультанты из числа бывших сотрудников. В принципе, те же "Улицы разбитых фонарей" - с учетом художественной огранки - показывают нашу нормальную работу.

- Но далеко не всю, - добавил замначальника угрозыска Евгений Кузнецов. - Показывают то, что зрителям интересно. А огромный массив работы, связанный с подготовкой документов, остается за кадром.

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ИСТОЧНИК KP.RU