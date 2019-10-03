В Воронеже на учителей надели противогазы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-03T12:57:27+03:00

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В Воронеже прошла штабная тренировка по гражданской обороне. В школе №27 Ленинского района отработали действия по развертыванию пункта выдачи средств индивидуальной защиты, который в случае необходимости готов обеспечить несколько сотен человек противогазами и респираторами.

- Работу пункта выдачи обеспечивает личный состав (в данном случае это сотрудники учебного заведения), назначенный приказом директора школы, - рассказали в управе Ленинского района. - В обязанности администрации пункта входит регистрация прибывающего населения, определение параметров необходимых индивидуальных средств защиты, их вручение, инструктаж по практическому применению, правилам ухода и хранения.

В ходе тренировки учителя школы, изображавшие гражданское население района, примеряли на себя противогазы. Проверявший развертывание пункта СИЗ главный специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Воронежа» по Ленинскому и Советскому районам Николай Бреусов отметил высокий уровень готовности личного состава пункта и в целом коллектива школы к действиям в условиях приближенных к реальным.

ИСТОЧНИК KP.RU