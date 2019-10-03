За шесть месяцев 2019 года в Воронеже смертей было на 1436 больше, чем рождений

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-03T11:22:48+03:00

В то же время приехали в столицу Черноземья всего 818 мигрантов

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В Воронежстате привели данные по демографической ситуации в столице Черноземья. Оказалось, что за первые шесть месяцев 2019 года в Воронеже число смертей превысило количество рождений на 1436 человек. Между тем миграционный прирост населения составил всего 818 людей, что на 42,4 процента меньше, чем за тот же период 2018 года.

По состоянию на 1 января 2019 года, население Воронежа составляло 1 миллион 54 тысячи человек. Очевидно, что если эта печальная тенденция сохранится, к началу 2020 года эта цифра уменьшится.

На начало июля 2019 года в региональном департаменте труда и занятости состояли на учете 5,8 тысячи человек, ищущих работу. По сравнению с тем же периодом 2018-го их число выросло на 9,3 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU