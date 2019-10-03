В Воронеже женщина несколько недель не может погулять с ребенком из-за сломанного лифта

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-03T10:00:46+03:00

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В паблике «Мой и твой Воронеж» своей проблемой поделилась женщина, живущая в доме № 9 на улице Юлиса Янониса. По ее словам, она уже несколько недель вынуждена сидеть дома со своим ребенком из-за сломанного лифта. Причем в 2018 году его меняли, поставили новый. Старый вышел из строя, и люди вынуждены были ходить пешком три месяца. Но и новый оказался не лучше. Он тоже сломался и не работает почти месяц.

Женщина говорит, что не в состоянии тащить ребенка на верхний этаж. Кроме того, по ее словам, в подъезде много пожилых людей, других семей с маленькими детьми, которым также тяжело обходиться без лифта.

В УК Советского района, обслуживающую дом, дозвониться примерно так же легко, как в некоторые сотовые компании. Приходится прослушивать краткий курс, какую цифру в каком случае нажать, а потом узнать, что операторы заняты. Поэтому их точку зрения на эту проблему услышать не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU