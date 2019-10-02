Преступная группа риэлторов обманула более 100 воронежцев

2 Окт. 22:38 2019-10-02T22:38:17+03:00

Это уже третья ОПГ, которая может пойти под суд в нашем регионе за подобную деятельность

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Иллюстрированные привлекательными фотографиями интерьеров объявления о сдаче квартир в аренду стали для воронежцев настоящей ловушкой в интернете. В череде различных предложений горожане на замечали в них чего-то подозрительного. Заветные «квадратные метры» выглядели на глянцевых картинках очень уж заманчиво. И люди, конечно, звонили по указанному телефону.

Им тут же сообщали, что аренда ведется через риэлтора. При этом комиссию за работу агентства оплачивает собственник квартиры. Потенциального клиента тут же приглашали в офис для рассмотрения вариантов.

В офисе «менеджеры» выясняли приемлемые для воронежцев условия. Тут же агент звонил «собственнику», который пусть и с небольшим сомнением, но соглашался на условия покупателя. Клиенты даже не понимали, что все эти переговоры были сплошной имитацией.

- До того, как передать контактные данные «собственника», с гражданином заключался фиктивный договор об оказании информационных услуг, на основании которого он отдавал «менеджеру» от 4 до 8 тысяч рублей, якобы в счет платы за первый месяц проживания, - отмечают в областной прокуратуре.

Воронежцам передавали номер телефона, зарегистрированный на подставное лицо, на который отвечал кто-то из членов преступной группы. Когда через некоторое время гражданин понимал, что его обманули, он возвращался в агентство и требовал возврата средств, но его отправляли выяснять отношения в суд. Расчет был в том числе и на то, что мало кто захочет обременять себя какими-то долгими разбирательствами из-за такой суммы. Волна подобных обманов произошла в 2017 году.

Однако делом заинтересовалась прокуратура. В итоге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы криминальных риэлторов из пяти человек.

Перед Ленинским районным судом предстанут четыре молодых девушки, выполнявшие роли менеджеров, а также 29-летний гражданин Украины, организовавший и наладивший их работу. Их обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Были у этих аферистов и свое «конкуренты». В июне прокуратурой области и в отношении них направлено в суд аналогичное уголовное дело. Они работали по аналогичной схеме только в Центральном районе. Соответственно их судьбу решит суд этого района.

- Несмотря на выявление и пресечение деятельности двух преступных групп, подобного рода мошенничества продолжают совершаться. В мае и сентябре года прокуратурой области признано законным возбуждение 4 новых уголовных дел о фактах преступной деятельности еще одной такой преступной группы риэлторов. По предварительным данным, их жертвами стали более 100 граждан, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU