В Воронеже мошенники вместе с инспекторами ГИБДД инсценировали аварии для получения страховки

СЕГОДНЯ 19:41 2019-10-02T19:41:48+03:00

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15 аварий, в результате которых крупнейшим страховым компаниям САО «ВСК», ПАО «Аско-Страхование», СПАО «РЕСО-гарантия» и ПАО СК «Росгосстрах» пришлось выплатить 2,5 млн. рублей, оказались постановочными.

2 сентября прокуратура Воронежской области сообщила, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего уроженца Калача. Именно он организовал преступную группу из четырех человек. Они специализировались на имитации дорожно-транспортных происшествий. В инсценировках участвовали только дорогие автомобили с различными механическими повреждениями.

- После оформления ДТП, комплект необходимых документов направлялся в страховые компании для производства выплат, - отмечают в прокуратуре.

В ходе расследования с организатором преступной группы и двумя наиболее активными членами заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они рассказали, как проходили аферы а также раскрыли имена недобросовестных сотрудников ГИБДД, оказывавшим им помощь в оформлении ложных ДТП.

Помимо членов ОПГ в инсценировках участвовал еще 31 человек. Все они также предстанут перед судом, после завершения расследования. Правовую оценку действиям сотрудников ГИБДД, на которых указали члены банды, будет дана должностными лицами СУ СК России по Воронежской области.

Организатору предстоит ответить за мошенничество в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU