В Воронежской области инспектор не поддался на взятку в 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-02T18:00:23+03:00

Горе-водителя уже второй раз поймали пьяным за рулем, и он решил откупиться

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В августе 2019 года в Лисках 35-летнего местного жителя, сидевшего за рулем «Лады», остановили сотрудники полиции. Инспекторы сразу заподозрили, что водитель может быть пьян.

Мужчину до этого уже привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Видимо, он решил, что терять больше нечего и предложил инспектору 20 тысяч рублей. Тот за эти деньги должен был уничтожить административный материал.

Вот только от предложенных денег полицейский отказался. Несмотря на это, мужчина попытался передать деньги, положив их на стол. Однако стражи порядка отреагировали не так, как ожидал горе-водитель. Теперь мужчине предстоит ответить не только за нарушение ПДД, но и за покушение на дачу взятки должностному лицу.

- Изъяты, осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств купюры, переданные в качестве взятки, допрошены свидетели, проведены необходимые осмотры. Мужчина признал вину и дал подробные показания. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Лиски регионального СУ СКР Александр Волокитин.

ИСТОЧНИК KP.RU