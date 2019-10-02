Серийного алкогольного вора из Воронежской области отправили на 2,5 года в тюрьму

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-02T17:31:39+03:00

Он не смог побороть свое пристрастие и продолжил уносить алкоголь из магазинов

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2,5 года в колонии строгого режима - такой приговор вынес Павловский суд в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвинили в трех кражах из продуктовых магазинов. Впрочем, вор сам полностью признал свою вину и раскаялся.

Мужчина освободился из мест лишения свободы в 2017 году. Он уже отбывал наказание за серию краж. Но и после этого его не раз задерживали полицейские по подозрению в совершении грабежа и хранении наркотиков.

Вскоре выяснилось, что в январе, марте и апреле 2019 года он под видом покупателя брал алкогольные напитки со стеллажей сетевых магазинов, расположенных в микрорайоне Гранитный. Потом вор незаметно прятал бутылки во внутренних карманах куртки и покидал магазин.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения оперативники задерживали рецидивиста. Его держали под стражей до решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU