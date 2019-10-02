В Воронежской области в конце октября откроют сезон охоты на бобров и куниц

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-02T16:55:30+03:00

Кроме того, охотникам разрешат отлавливать или отстреливать и других животных

Изменить размер текста: A A

В охотничьих угодьях на территории Воронежской области с четвертой субботы октября откроется осенне-зимний сезон охоты на пушные виды животных. Так, до 31 января разрешат охотиться на зайца-русака, енотовидную собаку, лисицу, волка, американскую норку, куницу и хорь лесную. А до конца февраля - на бобра европейского.

Необходимо только получить разрешение отделе государственного охотничьего надзора и охраны объектов животного мира (г. Воронеж,ул. Платонова, д. 12, 2 этаж). Либо через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Также получить разрешение можно в электронном виде на официальном портале органов власти Воронежской области.

Приём заявлений департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области будет осуществляться с 1 октября 2019 года до окончания сезона охоты. Подробнее о разрешенных способах охоты и о том, как получить разрешение, можно узнать в официальной информации об организации проведения охоты.

ИСТОЧНИК KP.RU