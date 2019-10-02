2019-10-02T15:12:35+03:00
Общество

Зарплата воронежских «бюджетников» по-прежнему далека от средней по региону

В целом же исследователи утверждают, что средняя зарплата по стране растет
Олег ИВАНОВ
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Самый низкий доход у работников, трудившихся в производстве текстильных изделийСамый низкий доход у работников, трудившихся в производстве текстильных изделийФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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30 сентября в пресс-службе Воронежстата сообщили, что среднемесячная номинальная зарплата работников региональных предприятий и организаций составила 32 676 рублей. Правда, это данные лишь по июль 2019 года. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уверены исследователи, что вырос и уровень реальной зарплаты (то есть с учетом инфляции), правда, всего на 1,5%.

Существенно (в 1,8 раза) в июле превысила среднеобластной уровень зарплата работников финансовых и страховых организаций. Также хорошо зарабатывали те, кто занят в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки.

В 1,6 раза превышает среднюю по региону зарплата людей, занимавшихся научной и технической деятельностью. В 1.5 раза – обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, осуществлявших кондиционирование воздуха.

Самый низкий доход у работников, трудившихся в производстве текстильных изделий (35 % от среднеобластного уровня), кожи и изделий из кожи (44 %), бумаги и бумажных изделий (45 %).

«Бюджетники», согласно статистике, пока не дотягивают до нормы: в учреждениях здравоохранения и социальных услуг зарплата составляет 95% от средней по региону, а в учреждениях образования – 69%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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