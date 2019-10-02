2019-10-02T13:53:49+03:00
Общество

Воронежским пенсионерам окажут бесплатную юридическую помощь

Акция пройдет 3 октября
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежских пенсионеров приглашают для бесплатной консультации по юридическим вопросам. В рамках Международного дня пожилых людей 3 октября их проконсультируют руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Павловна Перегудова, президент региональной Нотариальной палаты Анна Николаевна Чугунова и Уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Дмитриевна Зражевская.

Бесплатную юридическую помощь пенсионерам окажут с 12.00 до 14.00 по адресу: Воронеж, ул.Пушкинская, 12, 1 этаж. Все вопросы можно задать по телефону 8 (473) 252-10-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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