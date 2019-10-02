В Воронежской области УК заплатит штраф за опоздание в передаче сведений в жилинспекцию
Управляющая компания «Развитие» заплатит по решению суда штраф в размере трех тысяч рублей за то, что в срок не сообщила об изменениях в перечне обслуживаемых ею домов.
В декабре 2018 года собственники квартир в доме №37 по улице Крупской города Семилуки общим собранием приняли решение отказаться от услуг УК «Развитие» и перейти на непосредственное управление домом. Свое решение они объявили обслуживающей организации уведомлением 2 января 2019 года. После этого, согласно закону, УК должна была в течения пяти календарных дней внести изменения в систему ГИС ЖКХ и направить информацию в жилинспекцию.
Однако УК сделала это лишь в мае этого года. ГЖИ обратилась в суд с требованием наказать «забывчивых» управленцев.
ИСТОЧНИК KP.RU