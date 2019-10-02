В Воронежской области УК заплатит штраф за опоздание в передаче сведений в жилинспекцию

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-02T13:36:43+03:00

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Управляющая компания «Развитие» заплатит по решению суда штраф в размере трех тысяч рублей за то, что в срок не сообщила об изменениях в перечне обслуживаемых ею домов.

В декабре 2018 года собственники квартир в доме №37 по улице Крупской города Семилуки общим собранием приняли решение отказаться от услуг УК «Развитие» и перейти на непосредственное управление домом. Свое решение они объявили обслуживающей организации уведомлением 2 января 2019 года. После этого, согласно закону, УК должна была в течения пяти календарных дней внести изменения в систему ГИС ЖКХ и направить информацию в жилинспекцию.

Однако УК сделала это лишь в мае этого года. ГЖИ обратилась в суд с требованием наказать «забывчивых» управленцев.

ИСТОЧНИК KP.RU