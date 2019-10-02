Воронежских предпринимателей собрали, чтобы обсудить бизнес-климат региона

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-02T12:02:25+03:00

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Общественники и чиновники управ Ленинского и Центрального района встретились с предпринимателями в рамках мониторинга бизнес-климата области.

Участникам мероприятия рассказали о мерах господдержки малого и среднего предпринимательства в рамках национального проекта, результатах мониторинга в динамике за последние три года. Представитель регионального управления Роспотребнадзора познакомила с новшествами в области продажи молочной продукции с заменителями молочного жира и без таковых, а также трудовых коллективов от гриппа силами предприятия. Кроме того, предпринимателям напомнили о негативных последствиях неправильной организации работы с персональными данными в компаниях, обслуживающих клиентов и хранящих информацию о них.

Участники встречи также приняли участие в анонимном анкетировании о состоянии бизнес-климата нашего региона.

ИСТОЧНИК KP.RU