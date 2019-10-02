2019-10-02T11:38:51+03:00
Происшествия

Лишившему жизни двух подростков воронежцу дали три года колонии

Кроме того виновник ДТП заплатит родным погибшего парня 1,25 миллиона рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Новоусманский суд вынес приговор 56-летнему водителю грузовой «Газели», по вине которого 14 июня 2018 года на дороге в Новоусманском районе погибли влюбленные 15-летние подростки. Ребята двигались на мотоцикле «Сузуки» по главной дороге. В этот момент водитель грузовика выезжал со второстепенной, не убедившись в безопасности маневра. В результате столкновения молодой человек погиб на месте, его девушка позже скончалась от полученных травм в больнице.

- Обвиняемый при расследовании уголовного дела полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил семье погибшей девочки причиненный ущерб, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Суд назначил виновнику ДТП три года лишения свободы в колонии-поселении с выплатой родителям юноши 250 тыс. рублей материального ущерба и 1 млн рублей моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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