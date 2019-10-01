В Воронеже медицинского начальника надолго посадили, но не дали ему «волчий билет»
Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего руководителя Верхнехавской районной станции по борьбе с болезнями животных 35-летнего Виталия Чернова. И решил – в основном, оставить приговор своих новоусманских коллег в силе.
Чернова осудили за то, что он вынуждал руководителей местных коммерческих организаций заключать договоры по дезинфекции и избавлении от грызунов с организациями, находящимися под его контролем. А от представителей одной из агрофирм получил взятку в виде передаче его родственнице имущественных прав на сумму 347 тысяч рублей. За это пообещал фермерам, когда нужно, свое покровительство, а в иных случаях – закрывать глаза за нарушения закона.
Новоусманский районный суд приговорил Чернова к семи годам двум месяца колонии общего режима и штрафу в размере пятикратной суммы взятки – 1 миллиону 735 тысячам рублей. Этот вердикт Воронежский областной суд оставил в силе. В одном только районных коллег поправил. В облсуде посчитали, что лишать проштрафившегося бывшего главного ветеринара Верхнехавского района возможности занимать руководящие должности на три года не надо.
В таком виде приговор и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU