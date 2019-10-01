В Воронеже медицинского начальника надолго посадили, но не дали ему «волчий билет»

СЕГОДНЯ 20:17 2019-10-01T20:19:19+03:00

Бывший руководитель Верхнехавской районной станции по борьбе с болезнями животных отправится в колонию на 7 лет 2 месяца

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Воронежский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего руководителя Верхнехавской районной станции по борьбе с болезнями животных 35-летнего Виталия Чернова. И решил – в основном, оставить приговор своих новоусманских коллег в силе.

Чернова осудили за то, что он вынуждал руководителей местных коммерческих организаций заключать договоры по дезинфекции и избавлении от грызунов с организациями, находящимися под его контролем. А от представителей одной из агрофирм получил взятку в виде передаче его родственнице имущественных прав на сумму 347 тысяч рублей. За это пообещал фермерам, когда нужно, свое покровительство, а в иных случаях – закрывать глаза за нарушения закона.

Новоусманский районный суд приговорил Чернова к семи годам двум месяца колонии общего режима и штрафу в размере пятикратной суммы взятки – 1 миллиону 735 тысячам рублей. Этот вердикт Воронежский областной суд оставил в силе. В одном только районных коллег поправил. В облсуде посчитали, что лишать проштрафившегося бывшего главного ветеринара Верхнехавского района возможности занимать руководящие должности на три года не надо.

В таком виде приговор и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU