В Воронеже подключили к теплу 96 процентов объектов социальной сферы

СЕГОДНЯ 19:40 2019-10-01T19:40:45+03:00

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В мэрии отчитались о состоянии дел по подаче тепла в объекты социальной сферы. Всего, по данным городской администрации, их ровно 500. Так вот, батареи потеплели уже в 480 из них, что составляет 96 процентов от общего числа (данные на 18.00 1 октября).

При этом тепло подали в 196 из 201 детсада (97,5%), в 146 из 149 учебных учреждений (98%) и в 138 из 150 больниц и поликлиник (92%).

Напомним, о начале отопления в жилых домах 30 сентября в правительстве области сообщили крайне расплывчато. Несмотря на прогноз погоды, по которому похолодание придет уже со следующего понедельника, 7 октября, власти пока ограничились туманным обещанием того, что тепло запустят в течение десяти дней. Значит, теоретически придется ждать и до 10 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU