В Воронежской области разоблачили фермера, отобравшего у государства 280 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:13 2019-10-01T19:14:49+03:00

За это он может сесть в тюрьму на шесть лет

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 59-летнего жителя Богучара, являющегося главой крестьянско-фермерского хозяйства КФХ.

По версии следствия, в 2018 году руководитель КФХ, занимающийся разведением молочного рогатого скота, сделал липовые документы о том, что в 2017-м он якобы еще и приобрел животных для последующего убоя, то бишь, «на мясо». За счет этих недостоверных сведений он получил из бюджета субсидии по соответствующей программе на сумму более 280 тысяч рублей.

- На предварительном следствии мужчина признал свою вину, которую также подтверждают материалы полицейской проверки и показания свидетелей, - сообщил заместитель руководителя Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Чеботарь. – В отношении главы КФХ возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Максимальное наказание, грозящее ему, - шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU