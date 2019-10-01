В Воронеже, сосну, повисшую на проводах, спилили

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-01T18:17:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 1 октября, жители Бульвара Победы забили тревогу. У дома № 48а на проводах повисла сосна. Местные жители сетовали, что звонили в различные службы, но на тот момент не получили никакой ответной реакции.

В управлении информации мэрии Воронежа сообщили, что на место ЧП отправили работников коммунальных организаций. В итоге во второй половине дня сосну свалили и распилили на кусочки. Провода в порядке, люди тоже не пострадали. Однако людям, следящим за лесополосой в этом микрорайоне, стоило бы тщательнее следить за текущим состоянием деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU