Мать солдата, погибшего под Воронежем, подала иск в Европейский суд

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-01T16:26:34+03:00

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Москвичка Ирина Галченкова подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Она в мирное время потеряла 20-летнего сына, покончившего жизнь самоубийством 3 ноября 2017 года.

По сведениям Ирины, ее сына в октябре 2017 года в составе сводного подразделения привезли на полигон «Погоново». Там он попал под моральный прессинг сослуживца, отобравшего у него телефон и отказавшегося его вернуть. Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная после гибели солдата, установила, что этот конфликт вызвал у Галченкова «состояние выраженной фрустрации с последующей деструктивной формой реагирования в виде импульсного ухода из части и возможного совершения аффективного суицида».

Причем такое развитие событий можно было предположить. Дело в том, что вскоре после призыва Галченкова в армию (было это в апреле 2017 года), а конкретно 8 мая психолог указывал на то, что этот солдат – ярко выраженный интроверт да еще и социально дезадаптирован. Он сделал однозначный вывод: не рекомендован к несению службы с оружием. При этом солдата в итоге не направили на углубленное психологическое обследование. Да и оружие ему не переставали выдавать в процессе прохождения службы.

В итоге Ирина Галченкова сочла, что российские власти нарушили ст. 2 «Право на жизнь», ст. 3 «Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения» и ст. 13 «Право на эффективные средства правовой защиты» Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Теперь она будет ждать решения ЕСПЧ.

Напомним также, что не так давно прошла экспертиза по другой смерти в армии во время учений также на полигоне «Погоново» – рядового Степана Цымбала. 19-летнего солдата обнаружили 12 февраля мертвым со связанными в запястьях руками и с пакетом на голове. Военные следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Судебно-медицинская экспертиза комиссии при Минздраве России вынесла заключение, что Цымбал мог освободиться и сорвать с себя полимерный пакет, надетый ему на голову.

Степан работал истопником в палатке для отдыха поваров и офицерской столовой. 10 февраля в 15-16 часов дня он спал «согласно установленному для него распорядку». В этот момент в палатку вошел капитан-контрактник. Он хотел разбудить срочника, чтобы поручить ему поиск пропавших ящиков спиртного. Капитан толкнул Цымбала, но тот сразу не вскочил. Офицер нанес ему не менее четырех ударов правым кулаком по телу. Что произошло затем, пока загадка. Ясно только, что именно после этого солдата нашли связанным и мертвым.

Мать солдата и другие родственники не верят в официальную версию. Они полагают, что Степан перед смертью был жестоко избит.

ИСТОЧНИК KP.RU