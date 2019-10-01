2019-10-01T16:15:46+03:00
Звезды

В Воронеже выступит ЛСП

Белорусский рэпер Олег Савченко приедет на гастроли в начале октября
Ярослав ИВАНОВ
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После собранных стадионов в столицах Белоруссии и России, группа ЛСП продолжает свою экспансию в других городах РФ и ближнего зарубежья.

Долгие поиски себя, трагические события с одним из главных участников группы, шумные разборки с представителями отечественной хип-хоп сцены – все это сделало их только сильнее! Преобразив звучание, коллектив вместо электро-дабстеп-инди проекта стал настоящим рок-бэндом с живым составом, смешивающим самый жестокий стилистический коктейль. В рамках нового тура белорусский рэпер Олег Савченко выступит 13 октября в Воронеже.

Концерт пройдет в Event-Hall, начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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