В Воронеже выступит ЛСП
После собранных стадионов в столицах Белоруссии и России, группа ЛСП продолжает свою экспансию в других городах РФ и ближнего зарубежья.
Долгие поиски себя, трагические события с одним из главных участников группы, шумные разборки с представителями отечественной хип-хоп сцены – все это сделало их только сильнее! Преобразив звучание, коллектив вместо электро-дабстеп-инди проекта стал настоящим рок-бэндом с живым составом, смешивающим самый жестокий стилистический коктейль. В рамках нового тура белорусский рэпер Олег Савченко выступит 13 октября в Воронеже.
Концерт пройдет в Event-Hall, начало в 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU