2019-10-01T16:15:40+03:00
Общество

В центре Воронежа две девицы залезли на козырек магазина и там застряли

Вызволять «скалолазок» пришлось сотрудникам ГО и ЧС
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Девушки не побоялись залезть на козырек магазина, а дальше оробели.Девушки не побоялись залезть на козырек магазина, а дальше оробели.Фото: ГО и ЧС Воронежа, ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Весьма странный инцидент произошел около шести часов утра во вторник, 1 октября, в доме № 18 на улице Орджоникидзе. Две девушки 20 и 24 лет зачем-то спустились из окна на козырек магазина, стоявшего на первом этаже. Но в центре окна высокие, где-то на уровне обычного второго этажа, назад залезть юные особы почему-то не смогли да и спрыгнуть боялись. Решили позвонить спасателям.

Сотрудники ГО и ЧС Воронежа приставили к козырьку лестницу и сняли «скалолазок». Травм девушки не получили. Ясно одно – в горы с ними лучше не ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Потоп в Воронеже попал на видео
В Воронеже, сосну, повисшую на проводах, спилили
Николай Шишкин рассказал, как воронежские политики пытались «сливать» прокурорам компромат
«Квадра»: «В том, что провалился грузовик, виноваты подрядчики»
Воронежский «Буран» подписал еще одного вратаря
Мошенник отправил воронежцу песок вместо игровой приставки
Мать солдата, погибшего под Воронежем, подала иск в Европейский суд
Насколько подорожает проезд в Воронеже, станет известно в течение десяти дней
В Воронеже выступит ЛСП
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
Владимир Нетёсов: «В ходе обеспечения ясельными местами в детсадах региона было создано около 600 дополнительных рабочих мест»
Воронежцам бесплатно покажут «Сокровища музеев России»
В Воронеже грузовик ушел под асфальт
Воронежский чиновник Минобороны забрал из премий подчиненных 2,9 миллиона рублей