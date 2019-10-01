В центре Воронежа две девицы залезли на козырек магазина и там застряли

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-01T16:15:40+03:00

Девушки не побоялись залезть на козырек магазина, а дальше оробели. Фото: ГО и ЧС Воронежа, ВКонтакте.

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Весьма странный инцидент произошел около шести часов утра во вторник, 1 октября, в доме № 18 на улице Орджоникидзе. Две девушки 20 и 24 лет зачем-то спустились из окна на козырек магазина, стоявшего на первом этаже. Но в центре окна высокие, где-то на уровне обычного второго этажа, назад залезть юные особы почему-то не смогли да и спрыгнуть боялись. Решили позвонить спасателям.

Сотрудники ГО и ЧС Воронежа приставили к козырьку лестницу и сняли «скалолазок». Травм девушки не получили. Ясно одно – в горы с ними лучше не ходить.

ИСТОЧНИК KP.RU