Воронежцам бесплатно покажут «Сокровища музеев России»

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-01T15:37:38+03:00

Выставку можно будет в течение месяца посмотреть в «Крамском»

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В Воронеж на гастроли приедет выставка «Сокровища музеев России», которая является продолжением одноименной экспозиции, вызвавшей фурор в столице в ноябре 2018 года.

С 10 октября в музее имени Крамского передвижная выставка, отправившаяся по регионам (выставки пройдут в течение полугода в восьми городах России), будет показывать лучшие экспонаты, собранные в музеях страны. Воронежцам представят около 40 живописных полотен Тропинина, Шишкина, Куинджи, Крамского, Репина, Кустодиева, Крымова, Явленского, Фалька, Грабаря, Лактионова, Оссовского, Жилинского, Пименова и других мастеров, вошедших золотой фонд российской изобразительной культуры. Будет представлена история российского искусства во всем его многообразии от иконы до соцреализма - за период с конца XVII до второй половины ХХ века.

- Художественные коллекции региональных музеев уникальны. Мы покажем шедевры, художественные сокровища российской провинции - многие из которых ранее не покидали пределов своих регионов или вовсе были сокрыты в хранилищах, - отмечают организаторы. - На выставке представлены все жанры живописи: портрет (парадный, провинциальный), пейзаж (от севера до юга России), исторические полотна и жанровые сцены.

Выставка продлится до 10 ноября, вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU