В Воронеже грузовик ушел под асфальт

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-01T15:25:30+03:00

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Во вторник, 1 октября, «ГАЗель» провалилась задними колесами под асфальт недалеко от дома № 36а по улице Ворошилова. В пресс-службе ГО и ЧС Воронежа уточнили, что инцидент случился между 10 и 11 часами.

В управлении информации мэрии пояснили, что, как правило, причиной такого ЧП является авария на водяных сетях, которые размывают асфальт. Сейчас устанавливают владельца этих коммуникаций, за чей счет, скорее всего, и будут восстанавливать дорожное покрытие.

Напомним, что из-за несильного в общем-то дождя несколько дорог Воронежа сильно подтопило. Что-то будет, если небо прохудится сильнее?

ИСТОЧНИК KP.RU