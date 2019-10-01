2019-10-01T15:00:50+03:00
Звезды

Concord оrchestra сыграет воронежцам программу «Властелин тьмы»

Музыканты исполнят аранжировки композиций известных рок-групп
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Танцующий симфонический Concord оrchestra снова приезжает в Воронеж со своим шоу «Симфонические рок-хиты». В этот раз коллектив привезет поклонникам новую программу - «Властелин тьмы». 11 октября музыканты под управлением дирижера Fabio Pirola (Италия) сыграют лучшие композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.

Музыканты не сидят на стульях, играют без пюпитров, они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. В новом шоу дирижер выступит в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра станут его верными рыцарями, помогающими выиграть схватку сил Добра и Зла и вернуть музыку своим зрителям. Шоу фееричным помогут сделать новые световые эффекты и уникальные видео-инсталляции.

Шоу пройдет 11 октября в 19.00 в Event-Hall.

ИСТОЧНИК KP.RU

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