В Воронеже закроют каток на Лизюкова

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-01T16:38:07+03:00

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В мэрии Воронежа сообщили, что в список объектов, подлежащих принудительному демонтажу попал каток на Лизюкова, 42.

- Учредитель объекта систематически (с 2016 года) не выполняет условие договора, не перечисляя в горбюджет средства за размещение объекта. Это послужило причиной расторжения договорных отношений и запуска процедуры, обязательной перед проведением демонтажа объекта. Как пояснили в городском управлении предпринимательства, из схемы размещения НТО данное место не будет исключено. В отведенные нормативные сроки (в конце этого года) будет проведен аукцион, итогом которого станет заключение договора на размещение НТО, - сообщили в мэрии.

Там добавили, что без этого катка воронежцам есть, где кататься на коньках, - на стационарных крытых ледовых площадках в СК «Юбилейный» и в «Арена Север» (ул. 60 лет ВЛКСМ). Кроме того, до конца года планируют открыть еще один спорткомплекс с ледовой ареной - на дамбе Чернавского моста.

В мэрии также уточнили, что одно из условий, которое поставят в торгах перед новым арендатором, - снова сделать на этом месте каток. Но когда это будет, пока трудно сказать. Сначала надо снести старый. Бюджетные средства на это тратить не хотят, надеются на то, что недобросовестный арендатор (его долги достигли суммы около 4 миллионов рублей) демонтирует его своими силами.

ИСТОЧНИК KP.RU