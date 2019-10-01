2019-10-01T14:07:32+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить создателей подставной фирмы

Ее документы использовались для проведения незаконной банковской деятельности
Ярослав ИВАНОВ
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В суд передали дело двух воронежцев, создавших фиктивную фирму. Она потом использовалась для незаконной банковской деятельности без регистрации и лицензии третьими лицами.

В середине 2018 года 33-летний воронежец предложил 35-летнему знакомому за денежное вознаграждение в размере 20 тыс рублей выступить учредителем двух ООО, номинально возглавить их в качестве директора (то есть в реальности руководить фирмами и вести деятельность и не предполагалось) и предоставить свои данные для их госрегистрации. Так зарегистрировали две фирмы, которые позднее первый из мужчин продал одному из участников организованной группы, занимающемуся незаконной банковской деятельностью.

За создание юридических лиц через подставное лицо первому грозит до трех лет лишения свободы, дело передали в суд, сообщили в прокуратуре Воронежской области. Второму грозит ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый госреестр сведений о подставном лице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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