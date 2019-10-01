2019-10-01T13:47:27+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина из Мурманска за 200 тысяч пыталась откупить сына-наркоторговца

За это она сама «заработала» уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
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Одна из купюр, которые женщина пыталась передать оперативнику.Одна из купюр, которые женщина пыталась передать оперативнику.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 59-летней жительницы Мурманска.

По версии следствия, 9 сентября сына этой женщины задержали богучарские полицейские по подозрению в участии в обороте крупной партии наркотиков. По части 2 статьи 228 УК РФ ему грозило от трех до десяти лет тюрьмы. Мать решила откупить сына. Она зашла в кабинет одного из оперативников и предложила взятку за то, чтобы ее великовозрастное чадо отпустили. Полицейский не согласился ее брать. Женщина была настойчива и в обед зашла еще раз в тот же кабинет и попыталась передать стражу порядка 200 тысяч рублей. Полицейский вызвал сотрудников соответствующих служб. Женщину поймали с поличным.

- На предварительном следствии жительница Мурманска признала свою вину, ее также подтверждают показания свидетелей. Ей предстоит отвечать перед судом по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки в крупном размере», - рассказал заместитель руководителя Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Александр Чеботарь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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