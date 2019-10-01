В детских садах Воронежской области нашли опасное игровое оборудование

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-01T13:34:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Борисоглебском районе прокуратура провела проверку игрового оборудования в детских садах. Выяснилось, что конструкции изношены и повреждены, что угрожало жизни и здоровью малышей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 октября.

В дошкольных учреждениях обнаружили износившиеся и поврежденные деревянные элементы конструкций, выступающие острые части саморезов и гвоздей, наличие металлических элементов с необработанными незакругленными краями, а также частичное отсутствие ограждения вокруг игровых площадок.

- Выявлены и другие нарушения, которые свидетельствуют о ненадлежащем содержании муниципального имущества, непринятии достаточных мер к обеспечению безопасности детей, - прокомментировали в облпрокуратуре.

По результатам проверки прокурор внес представления директорам пяти детских садов об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU